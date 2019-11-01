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Rusya'dan NATO'ya suçlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’yu Ukrayna’daki tansiyonu arttırmakla suçladı.

Dünya / 01 Kasım 2019 Cuma 15:33
Rusya'dan NATO'ya suçlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün yayınladığı açıklamada NATO’yu suçladı. Bakanlık açıklamasında NATO’yu, Ukrayna’da tansiyonu arttırmakla suçlarken müttefiklerin ülkeye askeri destek vererek ülkede bölünmelere neden olduğu kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada ise Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştireceğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlaidmir Zelensky ile görüşeceğini ifade etmişti. Zelensky ise NATO üyesi olmaya yönelik hazırlıkları hızlandırmaya hazır olduklarını dile getirmişti. Kaynak : İHA

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