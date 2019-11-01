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Meteorolojiden şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı

Etkisini gösteren yağışların sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesiminde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yaşam / 01 Kasım 2019 Cuma 09:45
Meteorolojiden şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale dışında tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, akşam saatlerine kadar Samsun, Ordu, Sinop, Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyinde, öğleden sonra İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m), Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m) ve Rize il geneli, Artvin'in kıyı, Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri ile öğleden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

EdirneYağmurluBatı KaradenizDoğu Karadeniz

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