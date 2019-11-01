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Kritik görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Siyaset / 01 Kasım 2019 Cuma 11:04
Kritik görüşme başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. 


Erdoğan ile Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü, saat 10.45'te başladı.
Kaynak : İHA
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Birleşmiş MilletlerCumhurbaşkanıVahdettinRecep Tayyip Erdoğan

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