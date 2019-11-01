Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.



Erdoğan ile Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü, saat 10.45'te başladı.

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