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Kandil'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

3. Sayfa / 01 Kasım 2019 Cuma 09:29
Kandil'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

Savunma BakanlığıTerör ÖrgütüKandil

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