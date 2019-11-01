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Değerli Konut Vergisi 147 bin yapıyı etkileyecek!

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutlardan alınması planlanan Değerli Konut Vergisi'nin, Türkiye genelinde 147 bin 256 adet konutu etkilemesi bekleniyor

Ekonomi / 01 Kasım 2019 Cuma 10:15
Değerli Konut Vergisi 147 bin yapıyı etkileyecek!

Değerli Konut Vergisi'nin, Türkiye genelinde 147 bin 256 adet konutu etkilemesi bekleniyor. Bu alanda 121 bin 42 adet konutla İstanbul başı çekerken, İstanbul'u, 11 bin 38 adet konutla Muğla, 8 bin 118 adet konutla İzmir ve 2 bin 15 konutla Antalya takip ediyor.

Söz konusu şartları taşıyan konutların bulunduğu ilçeler arasında Beykoz 27 bin 847 adetle birinci, Beşiktaş 19 bin 177 adetle ikinci ve Sarıyer 16 bin 992 adetle üçüncü sırada yer alıyor.

Yeni vergi paketiyle gayrimenkul alım satımlarında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gerçek değer esas alınacak. Fiyatı 5 milyon lirayı aşan mesken niteliğindeki taşınmazlar için ‘değerli konut vergisi’ getiriliyor.

GayrimenkulSarıyerTürkiyeBeşiktaşKonut Vergisi

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