BMMYK ekip kuracak

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Guterres'in görüşmede, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) ile olan güçlü iş birliği ve örgüte desteğini takdir ettiğini aktaran Haq, Cenevre'de devam eden Suriye Anayasa Komitesi toplantısına ve siyasi sürece tam destek vurgusu yapıldığını belirtti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Genel Sekretere Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü sağlayacak yeni yerleşim yerleri planını sunduğunu ve Guterres'in de mültecilerin geri dönüşlerinin gönüllü, güvenli ve onurlu olması ilkelerini vurguladığı belirten Haq, 'Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (güvenli bölge) teklifi incelemek ve Türk yetkililerle görüşmeler yürütmek için bir ekip kuracağı bilgisini verdi.' diye konuştu.



Haq, görüşmede, Yemen, Libya ve Orta Doğu barış süreci de dahil olmak üzere diğer konular hakkında yapıcı görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.



Genel Sekreterin, Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki eylemlerine destek amaçlı kalkınma ortaklarıyla mutabakatına da destek verdiğini belirten Haq, Guterres'in Türkiye'ye ev sahipliği yaptığı en az gelişmiş ülkelere destek vermek için Gebze'de kurulan Teknoloji Bankasına olan finansal desteği için de teşekkür ettiğini söyledi.



Kaynak : AA

