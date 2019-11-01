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Arnavutluk'ta deprem!

Arnavutluk'ta yerel saatle 06.25'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dünya / 01 Kasım 2019 Cuma 09:55
Arnavutluk'ta deprem!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 123 kilometre güney doğusunda, yerel saatle TSİ ile 08.25'te bir deprem medyana gelki. İlk önce büyüklüğü 5.0 olarak açıklanan depremin şiddeti, daha sonra 4.8 olarak günellendi. Depremin yerin 10 kilometre derininde gerçekleştiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, depremin büyüklüğünü 4.6, merkez üssünü ise Arnavutluk'un 58 bin nüfuslu Korçë kenti olarak duyurdu.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

DepremTiranArnavutluk

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