Abdullah Zeydan tahliye edildi!

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP'nin eski Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi.



AVUKATI DUYURDU



Zeydan'ın tahliye kararını Avukat Mahsuni Karaman Twitter hesabından duyurdu.



Karaman Twitter hesabından '4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 26. dönem HDP milletvekili Abdullah ZEYDAN ile ilgili; Hakkındaki hükmün, yasal değişiklik nedeniyle temyizi üzerine infazın durdurulması ve TAHLİYE kararı verildi' paylaşımı yaptı.







DEMİRTAŞ'IN HÜCRE ARKADAŞI



Zeydan, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücrede kalıyordu.



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