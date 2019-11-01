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ABD ordusu Kobani'ye döndü

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinin güneyindeki üssünü boşaltan ABD ordusu, yeniden üs kurma çalışmasına girdi.

Dünya / 01 Kasım 2019 Cuma 21:13
ABD ordusu Kobani'ye döndü

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle boşalttığı Sırrın'deki üssü yeniden kurmak için çalışmalara başladı.

ABD ordusunun sevk ettiği 50 kadar zırhlı araç ile çok sayıda Irak plakalı tır, Suriye'nin kuzeyindeki M4 kara yolundan Aynularab'ın güneyinde yer alan Sırrin beldesine ulaştı. Beldedeki silolar bölgesindeki eski üslerine giden askeri araçlar, buraya yerleşti.

ABD, BOMBALADIĞI ÜSSE GERİ DÖNDÜ

ABD askerleri, daha önce boşalttıkları ve tahrip ettikleri üssü yeniden kurmak için çalışmalara başladı. AA, dün az sayıdaki ABD askerinin Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçtiğini duyurmuştu.



Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı. ABD ordusu bugün ayrıca, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri yeniden başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD, Suriye'nin kuzeyindeki Kobani yakınlarında konuşlandıkları Lafarge çimento fabrikasını terk etmeleri ardından, burada kalan cephaneliği, tesisin yeniden kullanılamaması adına bombalamıştı. ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Myles B. Caggins, Twitter açıklamasında, bu şekilde Kobani'nin güneyinde yer alan söz konusu fabrikadan başkalarının yararlanmasının önüne geçtiklerini söyledi.

Zırhlı AraçTwitterKobaniPetrolSuriye

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