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Kara harekatı başladı

Mİlli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu kara harekatına başladı" ifadeleri başladı.

Güncel / 09 Ekim 2019 Çarşamba 22:23
Kara harekatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda asker 4 noktadan Suriye'ye giriş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı.' denildi.



SINIR HATTIN YOĞUN SİLAH SESLERİ

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları, tank ve topçu birlikleri tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Zormağar'daki YPG/PKK hedefleri vurulmaya başlandı. Hedefler, savaş uçaklarının yaptığı sortiler ve sınır birliklerinin top atışlarıyla vuruldu. Topçuların atışlarına karşı taraftan da teröristlerin silahla karşılık verdiği belirtilirken, sınır hattında da yoğun silah sesleri duyuluyor. Karkamış ilçesindeki vatandaşlara da sokağa çıkmamaları konusunda anonslarla uyarılar yapılıyor.

Milli Savunma BakanlığıTürk Silahlı KuvvetleriSuriye


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