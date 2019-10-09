Kara harekatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda asker 4 noktadan Suriye'ye giriş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı.' denildi.







SINIR HATTIN YOĞUN SİLAH SESLERİ



TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları, tank ve topçu birlikleri tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Zormağar'daki YPG/PKK hedefleri vurulmaya başlandı. Hedefler, savaş uçaklarının yaptığı sortiler ve sınır birliklerinin top atışlarıyla vuruldu. Topçuların atışlarına karşı taraftan da teröristlerin silahla karşılık verdiği belirtilirken, sınır hattında da yoğun silah sesleri duyuluyor. Karkamış ilçesindeki vatandaşlara da sokağa çıkmamaları konusunda anonslarla uyarılar yapılıyor.