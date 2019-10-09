Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı (Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirterek, 'Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz.'

ifadelerini kullandı.Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı.



'Tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız'



Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:



'Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.'



Erdoğan, harekatta görev alan askerlere başarılar dileyerek, şöyle devam etti:



'Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum'



Harekatın kısa bir süre içinde başlaması beklenirken sınırın karşı tarafındaki Resulayn kentinde patlama sesi duyuldu.



YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda meydana gelen 4 patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.



Patlamanın sebebiyle ilgili kesin bilgi ve resmi açıklama yok. Bölgenin TSK'ya ait obüs ve F-16'lar tarafından vurulmuş olabileceği belirtildi.







Sınır bölgesine sevkiyatlar sürerken, özellikle Akçakale ve Ceylanpınar odaklı büyük miktarda yığınak yapılıyor. Bölgeye komando tugaylarından beş bin kişilik birlik gönderildi.



Bölgede Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından birlikler var. Zırhlı birliklerden de takviyeler yapılıyor.



HAREKATIN İKİ ANA MERKEZİ



Olası harekatın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar'ın harekatın iki ana merkezi olması bekleniyor.







SMO BİRLİKLERİ DE BÖLGEDE



Fırat'ın batısından taşınan Suriye Milli Ordusu'na bağlı birlikler de bölgeye taşındı. Sayılarının birkaç bini bulduğu belirtiliyor.



Çalışmalar bittikten sonra harekatın icra aşamasına geçilecek. Harekatın topçu atışlarıyla başlaması ihtimal dahilinde. Muhtemel tehdit unsurlarının yerleştiği bölgeler vurulacak.



SAVAŞ UÇAKLARI VE SİHA TAKVİYESİ



Harekat sahasında uçuş olup olmayacağı tartışılıyor. Pentagon Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını duyurmuştu. Bu Suriye hava sahasının Türk uçaklarına yasaklandığı şekilde yorumlanmıştı. Harekatta hava kuvvetlerinin kullanılıp kullanılmayacağı şimdi merak konusu.







Karadan yapılan takviyelerin yanı sıra Diyarbakır'dan gönderilen savaş uçakları da var. Savaş uçaklarının yanı sıra silahlı helikopterlerin desteği ve SİHA'ların da desteği olabilir. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra harekat için emir verilecek.











