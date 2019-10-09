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Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdiği ana ilişkin görseller, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Siyaset / 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:54
Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdiği ana ilişkin görseller, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Erdoğan, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması direktifini, telefonla görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'a verdi. Erdoğan'ın Akar'la telefonla konuştuğu ve bilgi alarak harekatın başlaması emrini verdiği ana ilişkin görseller, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi.' ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan, harekatla ilgili MHP Genel Başkanı Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bilgi verdi.










Kaynak : AA

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