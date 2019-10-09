Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.



Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.





Kaynak : İHA

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