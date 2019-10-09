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Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler...

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı.

Güncel / 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:43
Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler...

Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu.

Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır' ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG noktalarının bulunduğu bölgede patlama meydana geldi.

İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler...






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