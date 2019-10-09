Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı.
Barış Pınarı adı verilen harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu.
Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır' ifadelerini kullandı.
Terör örgütü YPG noktalarının bulunduğu bölgede patlama meydana geldi.
İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler...