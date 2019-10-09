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Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MHP lideri Bahçeli, ''MHP, Barış Pınarı Harekatı'nın tam destekle yanındadır. Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır'' dedi.

Siyaset / 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:21
Bahçeli'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DAEŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekata ilişkin yazılı açıklama yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

''Türkiye, bekasını tehdit eden bölücü örgütleri saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. 'Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır.'

Güvenli BölgeTürk Silahlı KuvvetleriSuriyeYazılı Açıklama


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