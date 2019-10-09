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28 ülkeden Türkiye karşıtı ortak açıklama

Avrupa Birliği üyesi 28 ülke tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunuldu. Avrupa Birliği ülkeleri ayrıca güvenli bölge oluşturma planlarını reddederek, bununla ilgili bir maddi yardımda bulunmayacaklarını vurguladılar.

Dünya / 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:06
28 ülkeden Türkiye karşıtı ortak açıklama

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunuldu. Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde sığınmacılar için güvenli bölge oluşturma planlarını reddederek, bununla ilgili bir maddi yardımda bulunmayacaklarını vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AB Türkiye'ye tek taraflı askeri operasyonunu sonlandırması çağrısında bulunmaktadır. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin tasarladığı sözde güvenli bölgenin sığınmacıların dönüşü için gerekli uluslararası kriterleri karşılaması ihtimal dahilinde değildir. AB, yerel nüfusun haklarının gözardı edildiği bölgelerde istikrarın ya da kalkınmanın sağlanması için yardım sağlamayacaktır."

Güvenli BölgeAvrupa BirliğiSığınmacılarTürkiyeUluslararası


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