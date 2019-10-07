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Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye ekonomik yaptırım tehdidi sonrası bir açıklama daha yaparak "Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan'la iyi bir ilişkimiz var." dedi.

Dünya / 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:56
Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alıp Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmasının ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

'KİMSENİN TARAFINI TUTMUYORUM'

ABD Başkanı Donald Trump, 'Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'DAEŞ'liler sizin sorumluluğunuz' dedim. ABD bir polis gücü değildir, amacımız orada polislik yapmak olmamalı' diye konuştu.



ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: TÜRKLERİ DURDURMAYACAĞIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı'da 'Türkleri durdurmak için askeri bir adım atmayacağız' demişti.

ABD SAVUNMA BAKANI TWEETİNİ SİLDİ

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Twitter'dan üzerinden paylaştığı 'ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor' şeklindeki paylaşımını sildi.

Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var ABD'den bir yeni açıklama daha! ABD'den bir yeni açıklama daha! Trump'tan operasyon tehdidi! Trump'tan operasyon tehdidi! Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi

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