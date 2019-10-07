Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alıp Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmasının ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.



'KİMSENİN TARAFINI TUTMUYORUM'



ABD Başkanı Donald Trump, 'Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'DAEŞ'liler sizin sorumluluğunuz' dedim. ABD bir polis gücü değildir, amacımız orada polislik yapmak olmamalı' diye konuştu.







ABD DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: TÜRKLERİ DURDURMAYACAĞIZ



ABD Dışişleri Bakanlığı'da 'Türkleri durdurmak için askeri bir adım atmayacağız' demişti.



ABD SAVUNMA BAKANI TWEETİNİ SİLDİ



ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Twitter'dan üzerinden paylaştığı 'ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu onaylamıyor' şeklindeki paylaşımını sildi.