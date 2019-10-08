Salih Müslim: ABD'yle çalışmaya devam ediyoruz

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon nedeniyle gözlerin çevrildiği bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü YPG'nin siyasi kanadı PYD sözcüsü Salih Müslim, ABD'nın Suriye sınırından çekilme kararını eleştirdi. Müslim, 'Suriye'de ABD güçleri hala var. DAEŞ hücrelerine karşı savaş sürüyor' diyen Müslim, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Deyrezzor'da, Rakka'da vs. SDG ile beraber çalışıyorlar. Ama sınırdaki güçlerini çektiler. Amerikan askerlerinin diğer yerlerden çekilmesi gibi bir şey yok.' ifadelerini kullandı.



BBC Türkçe'nin konuştuğu yerel kaynaklar da, sınırdaki bazı noktalar dışında ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.









SALİH MÜSLİM: VERİLEN SÖZLER TUTULMADI



PYD terör örgütü sözcüsü Müslim, uluslararası koalisyon tarafından kendilerine, Suriye'den çekilmek için üç şeyin gerçekleşeceği sözünün verildiğini ancak sözün tutulmadığını söyledi. Müslim açıklamasında 'Amerika'yı, Suriye'ye girmesi için biz davet etmedik. Biz savaşıyorduk kendi kendimize. Onlar da hem DAEŞ'le (IŞİD) savaşacak hem de Suriye rejimiyle ilişkili olmayacak bir güç arıyorlardı. Hem bizim çıkarımıza hem de onların çıkarınaydı. Bir ortaklık oluştu, bu dört sene devam etti, birbirimize güvendik, tarihi zaferler gerçekleşti. Verdikleri sözler vardı. Üç şey gerçekleşinceye kadar biz buradan çekilmeyeceğiz dediler. Birincisi, DAEŞ bitecek, ikincisi burada istikrar sağlanacak, üçüncüsü siyasi çözüm olacak. Bunlardan hiçbiri olmadı. DAEŞ bitmiş değil, hücreler şeklinde devam ediyor. Fırat'ın batısında da DAEŞ'ın kontrolünde yerler var. DAEŞ bitmiş değil. İkincisi istikrar da sağlanmış değil, üçüncüsü çözüm yok. Verdiğin sözü tutmuyorsun, çekiliyorsun.' ifadelerini kullandı.