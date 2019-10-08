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MSB: Şanlı ordumuz hazırdır

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada " Şanlı ordumuz güveni bölge harekatı için hazırdır" ifadelerini kullandı.

Güncel / 08 Ekim 2019 Salı 21:33
MSB: Şanlı ordumuz hazırdır

Milli Savunma Bakanlığı, "Şanlı ordumuz güvenli bölge harekatı için hazırdır" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır."


Sosyal MedyaGüvenli BölgeMilli Savunma Bakanlığı


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