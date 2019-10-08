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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 7 soru!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'ye yapılacak operasyon öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 soru yöneltti.

Siyaset / 08 Ekim 2019 Salı 20:38
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 7 soru!

Siysetin bugünkü konusu Suriye'ye yapılacak operasyondu..

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlatacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, planlanan Suriye harekatı üzerinden AK Parti'nin Suriye politikasını eleştirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “bu ülkeyi seviyorsa, bu ülke için çalıştığını iddia ediyorsa cevap istiyorum” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 7 soru yöneltti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ERDOĞAN'A SORDUĞU SORULAR

Ak PartiCumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluChpSuriye


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