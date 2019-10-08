USD (Alış - Satış) : 5,82 - 5,83 EURO (Alış - Satış) : 6,39 - 6,40

Kamuda verimlilik eğitimle artıyor

Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle verilen eğitimlerle kamuda verimlilik artırılacak.

Eğitim / 08 Ekim 2019 Salı 11:07
Kamuda verimlilik eğitimle artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda yapılan ve bütün ilçe belediyeleri ile kamu kurumlarına açık olan “Belediyelerde örgüt ve iş analizi“ seminerinde insan kaynakları planlaması, örgüt analizi, iş analizi, örgütlenmeye ilişkin sıkıntılar, insan kaynaklarına ilişkin sorunlar ve düşünsel arka plan konuları ele alındı. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Lütfü Şen’in sunumuyla katılımcılar, belediyelerde örgüt ve iş analizi konusunda farklı bir bakış açısına sahip olma imkânı buldu.

Proje yazma ve yürütme eğitimi

Yine Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğine tüm ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarına açık olan proje yazma ve yürütme semineri de yoğun ilgi gördü. İbrahim Coşkun’un verdiği seminerde, proje döngüsü yönetimi, problem analizi, paydaş analizi, hedef ve strateji analizi, mantıksal çerçeve yaklaşımı, faaliyet planlaması, kabul olmuş bir projenin, kaynaklarının/girdilerinin/araçlarının belirlenmesi ve bütçe planlaması konuları ele alındı. Her iki eğitim seminerine de katılan Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Numan Şeker, konuşmacılara teşekkür etti. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Bursa Büyükşehir BelediyesiNuman ŞekerBüyükşehir BelediyesiStratejiSakarya Üniversitesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı