İstanbul'da 6 okul için boşaltma kararı

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8'lik depremin ardından yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.



5 ilçede 6 okul binasının daha boşaltılmasına karar verildi.



Bağcılar'da Gaziosmanpaşa İlkokulu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası,



Bayrampaşa'da Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,



Güngören'de Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu'nun A ve B blokları,



Küçükçekmece'de Gültepe ve Göktürk ilkokulları (kapalı spor salonları dahil),



Silivri'de Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu boşaltılacak.