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İstanbul'da 6 okul için boşaltma kararı

İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binasında ileri deprem tetkikleri için boşaltma kararı alındı.

Güncel / 08 Ekim 2019 Salı 15:26
İstanbul'da 6 okul için boşaltma kararı

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8'lik depremin ardından yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.

5 ilçede 6 okul binasının daha boşaltılmasına karar verildi.

Bağcılar'da Gaziosmanpaşa İlkokulu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası,

Bayrampaşa'da Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,

Güngören'de Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu'nun A ve B blokları,

Küçükçekmece'de Gültepe ve Göktürk ilkokulları (kapalı spor salonları dahil),

Silivri'de Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu boşaltılacak.

26 EylülAbdi İpekçiSaraybosnaMilli Eğitim MüdürlüğüAnadolu Lisesi


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