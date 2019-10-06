7. Konya bilim festivali'ni 150 bin kişi gezdi

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla düzenlenen Konya Bilim Festivali'ni 3 günde 150 bin kişi gezdi.



Konya Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle Konya Bilim Merkezi'nde bu yıl "Sen de yapabilirsin" temasıyla düzenlenen ve bugün sonra eren festivalde, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler ve etkinliklere yer verilirken, 100'den fazla atölye çalışması yapıldı.



Festival kapsamında robotik kodlama, borsa, 3 boyutlu yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, mühendislik ve mimarlık alanlarında eğitimler verildi. Alana kurulan Konya Gıda Tarım Üniversitesi Bilim Otobüsü'nde öğrencilere ilginç bilimsel deneyler gösterildi.



Konya Bilim Festivali'nde Atak helikopteri ve TB2 SİHA ile Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünden eğitim uçakları da sergilendi.



- "Bu yıl da 150 bine ulaştık"



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, festivale her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Festivale bu yıl birçok yenilik kattıklarını dile getiren Altay, şöyle konuştu:



"Bu yıl ilk kez yerli Atak helikopteri, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) festivalde sergilendi. Aslında tüm çocuklarımıza geleceğin Türkiye'sini inşa etme yolunda cesaret vermeyi arzu ediyoruz. 100 standımızda 500 görevlimiz çocuklarla aktiviteler gerçekleştirdi. Bilim Festivali sadece Konya için değil Aksaray, Karaman, Niğde, Ankara ve Eskişehir için de büyük bir fırsat."



Altay, "Ziyaretçi sayımız geçen yıl 100 bini geçmişti. Bu yıl da 150 bine ulaştık. İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'in buna katkısı büyük oldu. Ülkemizde böyle festivallere olan ilgiyi artırdı. İnşallah gelecek yıl daha yüksek katılımın gerçekleşeceğini ümit ediyoruz." dedi.



Festivale gelen ziyaretçilerden Huzeyfe Çeker de çocuklarının kodlama eğitimine ilgi gösterdiğini belirtti.



Her yıl festivale katıldıklarını anımsatan Çeker, "Çocuklar bu festivale katılmaya gerçekten çok istekli. 'Erkenden gidelim baba' dediler. Biz de geldik. Bu yıl daha geniş bir alana kurulduğunu ve ilk kez Atak helikopteri ile SiHA'nın sergilendiğini gördük. Çocuklar teknolojiye meraklı. Bu yüzden festivalin genişleyerek ve büyüyerek devam etmesini istiyoruz." diye konuştu. Kaynak : AA

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