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Trump'ın tehdit tweeti Ahmet Hakan'ı güldürdü

Ahmet Hakan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit ettiği tweeti okurken gülmekten kendini alamadı.

Televizyon / 07 Ekim 2019 Pazartesi 21:24
Trump'ın tehdit tweeti Ahmet Hakan'ı güldürdü
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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekileceklerini açıklamasının ardından Türkiye'nin yapacağı olası bir operasyonla ilgili ekonomik tehditlerde bulundu.

GÜLMEKTEN KEDİNİ ALAMADI

Trump'ın bu tehdidi 'balon mu?' tartışmaları sürerken, CNN Türk'te program sunan Ahmet Hakan, Trump'ın kendini övdüğü tehdit tweetini okurken gülmek kendini alamadı.

'DERİN GÜÇLER BUNA İZİN VERMİYOR'

Ahmet Hakan, Trump'ın bu tweeti ABD'deki derin güçlerin etkisinde kalarak attığını söylerken 'Trump aslında orda bir savaş istemiyor. O askerlerini ordan çekmek istiyor. Türkiye'de ne yapıyorsa yapsın diyor. Trump kafasını aslında böyle çalışıyor. Ama ABD'deki derin güçler buna izin vermiyor.' dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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