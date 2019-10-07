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Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi

ABD Başkanı Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi.'' dedi.

Dünya / 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:05
Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda 'Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi.' ifadesini kullandı.

Trump, Twitter hesabında art arda yaptığı paylaşımlarda, 'Kürtler, bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı.' ifadesine yer verdi.



'ABD'nin, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük.' değerlendirmesinde bulunan Trump, göreve geldiğinde 'DEAŞ'ın bölgede at koşturduğunu' savunarak çoğu Avrupalı olmak üzere binlerce DEAŞ üyesinin yakalanması dahil bu örgütü yüzde 100 yenilgiye uğrattıklarını belirtti.

Trump, Avrupa'nın yakalanan DEAŞ üyelerini istemediğini ve ABD'nin bu kişileri tutmasını talep ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

'Ben de 'Hayır biz size büyük bir iyilikte bulunduk ve siz de bunları inanılmaz maliyetlerle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Bunlar yargılanmak üzere sizin' dedim. (Avrupa) Onlar da yeniden ABD'nin her zaman NATO'daki 'enayi' olduğunu düşünerek 'hayır' dediler. Bizler sadece yararımıza olan yerde ve sadece kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin artık bu durumu, 'mahallelerindeki' DEAŞ savaşçılarıyla ne yapacaklarını çözmeleri gerekecek. Hepsi DEAŞ'tan nefret ediyor ve yıllardır düşmanlar. Bizler 7 bin mil ötedeyiz ve bizim yakınımıza bir yere gelirlerse DEAŞ'ı yeniden ezer geçeriz.'

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