Reuters: YPG, ABD'nin sözünü tutmadığını ve çekileceğini açıkladı

ABD'nin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona yeşil ışık yakmasının ardından SDG'den açıklama geldi. Ana unsurunu YPG'nin oluşturduğu SDG, Amerikan güçlerinin, kendilerine verdiği sözleri yerine getirmeden Türkiye sınırındaki bölgeden çekildiğini söyledi.



Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, SDG, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği operasyonda kendilerini savunmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğini duyurdu.