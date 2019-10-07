USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,25 - 6,26

Reuters: YPG, ABD'nin sözünü tutmadığını ve çekileceğini açıkladı

ABD'nin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona yeşil ışık yakmasının ardından SDG'den açıklama geldi. Ana unsurunu YPG'nin oluşturduğu SDG, Amerikan güçlerinin, kendilerine verdiği sözleri yerine getirmeden Türkiye sınırındaki bölgeden çekildiğini söyledi.

Dünya / 07 Ekim 2019 Pazartesi 09:35
Reuters: YPG, ABD'nin sözünü tutmadığını ve çekileceğini açıkladı

ABD'nin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona yeşil ışık yakmasının ardından SDG'den açıklama geldi. Ana unsurunu YPG'nin oluşturduğu SDG, Amerikan güçlerinin, kendilerine verdiği sözleri yerine getirmeden Türkiye sınırındaki bölgeden çekildiğini söyledi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, SDG, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği operasyonda kendilerini savunmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğini duyurdu.

TürkiyeUluslararasıSuriye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı