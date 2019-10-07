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OYAK'a Çinli rakip

Çinli çelik üreticisi Jingye’nin, British Steel’e talip olduğu söyleniyor. İngiliz yayın kuruluşlarında yer alan haberlerde Jingye’nin, İngiliz hükümetiyle görüşerek 150 yıllık çelik deviyle ilgilendiğini söylediği belirtildi.

Ekonomi / 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:28
OYAK'a Çinli rakip

OYAK’ın bünyesindeki Ataer Holding, British Steel’in İngiltere ve Fransa’daki fabrikalarında detaylı finansal ve operasyonel incelemelere devam ederken, Çinli çelik üreticisi Jingye de British Steel’e talip oldu. İngiliz yayın kuruluşlarında çıkan haberlere göre; Jingye, İngiliz hükümetiyle görüşerek 150 yıllık çelik deviyle ilgilendiğini söyledi.

Ekim ayı ortasında Ataer’in münhasırlık süresi sona erecek ve OYAK, British Steel’i satın alıp almayacağını açıklayacak. Bu süreçte Çinli çelikçinin de oyuna dahil olmasının, İngilizlerin elini güçlendirebileceği söyleniyor. Söylentilere aldırış etmeyen OYAK, incelemelerini titizlikle sürdürüyor. OYAK’ın, rekabetçi koşullarla imzalanmamış ve piyasa koşullarına aykırı tedarikçi anlaşmalarından rahatsız olduğu da konuşulanlar arasında. Her ne kadar İngiliz hükümetinin oyu OYAK’tan yana olsa da OYAK’ın satın alma kararında bu sözleşmelerin etkili olacağı öğrenildi. Kaynak : İHA

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