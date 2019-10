Nevşehirlilerin aşure günü bu yıl da yoğun ilgi gördü

11. geleneksel Aşure Gününü düzenlediklerini dile getiren NEVDEF (Nevşehir Dernekler Federasyonu) Genel Başkanı Mehmet Eren, hemşehrilerinin yoğun ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Eren, “Aşure gününü bizden sonraki kuşakların da sürdürmesini istiyoruz. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde toplumun farklı kesimlerinden yer alan vatandaşlarımız bir araya getirmek bizim için oldukça büyük bir sevinç kaynağı oldu. Organizasyonumuzda bizi yalnız bırakmayan misafirlerimizi ve dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Aşure etkinliği, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Başkan Mehmet Eren'in teşekkür konuşması ile sona erdi.