USD (Alış - Satış) : 5,73 - 5,74 EURO (Alış - Satış) : 6,29 - 6,31

Nevşehirlilerin aşure günü bu yıl da yoğun ilgi gördü

Nevşehir Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen aşure günü Ankara'da ikamet eden hemşehrilerimizden yoğun ilgi gördü.

Yaşam / 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:14
Nevşehirlilerin aşure günü bu yıl da yoğun ilgi gördü

11. geleneksel Aşure Gününü düzenlediklerini dile getiren NEVDEF (Nevşehir Dernekler Federasyonu) Genel Başkanı Mehmet Eren, hemşehrilerinin yoğun ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Eren, “Aşure gününü bizden sonraki kuşakların da sürdürmesini istiyoruz. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde toplumun farklı kesimlerinden yer alan vatandaşlarımız bir araya getirmek bizim için oldukça büyük bir sevinç kaynağı oldu. Organizasyonumuzda bizi yalnız bırakmayan misafirlerimizi ve dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Aşure etkinliği, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Başkan Mehmet Eren'in teşekkür konuşması ile sona erdi.












Kuran-ı KerimMehmet Eren


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı