Kuyumcu hırsızı böyle görüntülendi!

Olay, Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcuya müşteri gibi giren A.K. (25), kuyumcudan vitrindeki takı setini göstermesini istedi. Kuyumcuyu oyalayan şahıs, ani bir hareketle takı seti içerisindeki kolyeyi çalarak kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.



Olayla ilgili inceleme sürüyor. Kaynak : İHA

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