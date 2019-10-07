İstanbul Valiliği'nden dikkat çeken uyarı!

Valilik'ten yapılan açıklama şu şekilde:



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Pazartesi 23.00 - 8 Ekim Salı 18.00) Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.







Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor.



Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.