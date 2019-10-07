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İstanbul Valiliği'nden dikkat çeken uyarı!

İstanbul Valiliği, yaptığı uyarıda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Pazartesi 23.00 - 8 Ekim Salı 18.00) Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek." ifadelerini kullandı.

Yaşam / 07 Ekim 2019 Pazartesi 20:22
İstanbul Valiliği'nden dikkat çeken uyarı!

Valilik'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Pazartesi 23.00 - 8 Ekim Salı 18.00) Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.



Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Su Baskını


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