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İç hat uçak biletlerinde tavan ücreti belli oldu!

İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı aşamayacak.

Ekonomi / 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:29
İç hat uçak biletlerinde tavan ücreti belli oldu!

İç hat uçak biletlerinde tavan ücret 450 lira olacak. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uçak biletlerinin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine, 'tavan fiyat belirlenmesi' konusunda düzenlemeye gidildi. Hava yolu şirketleri, iç hat uçak biletlerinin azami satış fiyatı (tavan fiyat) konusunda anlaşmaya vardı.

Şirketler arasında yürütülen görüşmelerde, uçak biletlerinin 'bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan' 450 lirayı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yurt içi uçuşlarındaki 'business sınıfı' bilet fiyatları ile yurt dışı bilet ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecek. Bu hafta başlatılacak yeni sisteme göre, iç hatlarda ekonomi sınıfında uçan yolcular, son dakika bileti için en fazla 450 lira ödeyecek.

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