USD (Alış - Satış) : 5,73 - 5,74 EURO (Alış - Satış) : 6,29 - 6,31

Darıca'da kültür sanat etkinlikleri başlıyor

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan kültür sanat etkinlikleri “Senin Annen Bir Melekti” isimli tiyatro gösterimi ile başlayacak.

Kültür-Sanat / 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:10
Darıca'da kültür sanat etkinlikleri başlıyor

Darıca Belediyesi vatandaşları kültür sanat etkinlikleri ile buluşturuyor. Yeni dönemde 7’den 70’e her kesime hitap edecek olan kültür sanat etkinlikleriyle perdelerini açacak olan Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi yıl boyunca tiyatro, sinema, stand-up, söyleşi, sergi ve konser gibi etkinliklerle sanatseverlerin hizmetinde olacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe halkını Adnan Menderes Kültür Merkezinde düzenlenecek olan etkinliklere davet etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Bıyık, “Gerek vatandaşlarımızın hayatına değer katan ve gerekse çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak etkinliklerle kültür sanat etkinliklerimize başlıyoruz. Yaz aylarına kadar sürecek etkinliklerimizde her yaştan her kesime hitap birçok kültür sanat etkinliği olacak. Tüm ilçe halkımızı ücretsiz olacak etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Kültür SanatBelediye BaşkanıStand-upAdnan Menderes


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı