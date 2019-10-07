Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin bölgeden çekilme olayı başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Akşamki görüşmemizden sonra sayın başkanın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor. Bu yeni bir şey değil, geçmişi olan bir şey. Sayın Trump talimatını vermişti, çekilmeyi emretmişti. Ama bu gecikmişti. Dün akşamki görüşmeden sonra bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Verilmiş bir kararımız var. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Kararlılığımız sürüyor. Terör örgütlerinin tehditlerini kabul etmemiz mümkün değil.



Rakamlar biraz abartlı. Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarızımız var. DEAŞ'lıların kontrolünü kendi elimizden çıkarmalıyız artık yetti diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar. Ne gibi bir adım atalım ki cezaevindeki DEAŞ'lıları derdest edelim.



Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Washington'da bu ziyaret olacak. Yüzyüze olması işin derinliğini, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele alma fırsatımız olacak. Başlıklardan biri de F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. Görüşmede bunu karara bağlamak istiyoruz. Ödemelerde biz aksama yapmıyoruz. 1.4 milyar dolarlık ödeme yaptık. Bu konuyu ele alacağız.'





