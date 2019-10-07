USD (Alış - Satış) : 5,73 - 5,74 EURO (Alış - Satış) : 6,29 - 6,31

Cinayet zanlısı 7 ay sonra yakalandı!

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayarak kaçan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

3. Sayfa / 07 Ekim 2019 Pazartesi 19:40
Cinayet zanlısı 7 ay sonra yakalandı!
Video için tıklayın

Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ağabeyi R.A'yı (52) öldürüp, yeğeni Murat A'yı da yaraladıktan sonra kaçan Y.A. (46), Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinde Yenimahalle Mahallesi'nde 7 aydır saklandığı ikamete yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.A, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Arazi Anlaşmazlığıİl Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma Komutanlığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı