Cinayet zanlısı 7 ay sonra yakalandı!

Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ağabeyi R.A'yı (52) öldürüp, yeğeni Murat A'yı da yaraladıktan sonra kaçan Y.A. (46), Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinde Yenimahalle Mahallesi'nde 7 aydır saklandığı ikamete yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.A, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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