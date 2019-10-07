Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Doğusu'na yapılacak operasyon için emir bekliyor. PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn kentinde teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı.



Bölgede bir evin etrafı tellerle çevrildiği gözükürken, sınıra yaklaşık 400 metre ilerinde çadır kuran teröristler göze çarptı.





Kaynak : İHA

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