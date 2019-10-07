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Başkent'te plastik fabrikası alev alev yandı

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

3. Sayfa / 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:18
Başkent'te plastik fabrikası alev alev yandı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde plastik imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1534'üncü Sokak'ta bulunan iş yerinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve iş yerinin diğer bölümlerine de yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak : AA

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Organize Sanayi Bölgesi


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