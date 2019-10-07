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Aydınlı hakim son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aydınlı genç hakim sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

3. Sayfa / 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:34
Aydınlı hakim son yolculuğuna uğurlandı

Yargıtay'da Tetkik Hakimi olan Gülden Pekcan Duman (34), bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonucunda hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden hakim Duman, yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti. Genç hakimin vefatı ailesini ve sevenlerini üzdü.

Hakim Duman'ın cenazesi bugün Efeler Beycamii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Hakim Duman'ın cenazesine, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ailesi ve sevenleri katıldı.





Kaynak : İHA

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