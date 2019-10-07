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ABD'nin güvenli bölge açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 'Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur' 'Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak'.

Dünya / 07 Ekim 2019 Pazartesi 07:36
ABD'nin güvenli bölge açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadelerine yer verdi.

Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı. Kaynak : AA

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