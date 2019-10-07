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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyona ilişkin ABD Dışişleri Bakanığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkleri askeri olarak durdurmayacağız" ifadelerini kullandı.

Dünya / 07 Ekim 2019 Pazartesi 18:13
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alıp Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmasının ardından, ABD Dışişleri'nden bir yetkili 'Biz bu operasyonu hiçbir şekilde desteklemiyoruz' dedi. İsim vermeden konuşan yetkili bununla birlikte, ABD'nin ileri mevzilerde konuşlu az sayıda askeri geri çektiğini söyleyerek, 'Türkleri durdurmak için askeri bir adım atmayacağız' ifadelerini kullandı.

Pentagon yetkilisinden açıklama geldi
ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan yetkili, 'Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik.' ifadesini kullandı. Yetkili, bu bölgenin, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabık kaldığı 'güvenlik mekanizması' alanı olarak da tanımladıkları Tel Abyad ve Ayn el-İsa olduğunu dile getirdi.

'Operasyonu desteklemiyoruz'
Çekilecekleri alanların nereleri kapsayacağına ilişkin sorulara yanıt vermeyen Pentagon yetkilisi, hava sahasının açılmasına ilişkin ise, 'Bu operasyonu desteklemiyoruz.' dedi. Pentagon yetkilisi, 'Bakan Esper, bu konudan etkilenen ortaklarımız ve Kongreyi bu konuda bilgilendirecek.' dedi.

Beyaz Saray: operasyona katılmayacağız
Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, 'Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak.'

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