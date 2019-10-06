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Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı sözler

CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Televizyon / 06 Ekim 2019 Pazar 10:51
Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı sözler

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında yaptığı açıklamasında “26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem büyük depremi öne çekti” dedi.

Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'daki yaklaşık 70 -75 kilometrelik uzunluktaki fayın kırılması bekleniyor. Bu fayın enerji biriktirdiğini eğer kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğündeki deprem oluşturabileceğini yıllardan beri söyledik. Maksimum değerleri Adalar'ın güneyindeki fay hattı veya Marmara'daki fayın tümünün kırılması halinde ise 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklenebilir.

Bu tür depremler oradaki gerilimi, iç dinamikleri daha fazla etkileyecektir. Dolayısıyla kırılma noktasında daha da fazla tahrik edici bir etkileşim yaratacaktır.

- 5,8'lik depremin 7 civarında bir deprem olma ihtimalini arttırmış mıdır?

Evet arttırmıştır. Ve zaman dilimini de öne çekmiştir. Fayın kırılma olasılığı da artmıştır. Tüm Marmara Bölgesi sizin de ifade ettiğiniz gibi bu depremden etkilenecek. Ancak daha fazla etkilenmesini beklediğimiz Kuzey kesim İstanbul ve batı alanları olacaktır. 99 depreminden beri her yeri geldiğinde Marmara'da büyük bir depremi beklediğimizi söyledik. Marmara'da büyük bir depremin olma olasılığı 99 depreminden sonra ortaya çıktı. Yani 99 depremleri olmamış olsaydı enerji birikimi fazla olmayacak ve dolayısıyla Marmara'da büyük bir deprem beklemeyecektik. Ancak 99 depremi bu fayların üzerine inanılmaz bir enerjiyi yükledi 55 saniyede 250 yılda yüklenmesi beklenen enerjiyi yükledi. O yüzden biz burada büyük bir deprem bekliyoruz.

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