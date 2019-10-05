Mansur Yavaş'tan bir heykel daha

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, TBMM ve Genelkurmay kavşağına Atatürk'ün heykelini yapacaklarını söyledi.



Ankara Kent Konseyi Başkanlığınca, 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşehriliği kabulü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.



Gençlik Parkı Kabul Salonu'ndaki resepsiyonda konuşan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından nisan ayında TBMM ve Genelkurmay Başkanlığının yakınlarında yer alan kavşaktaki kol saati şeklindeki yapının kaldırıldığını anımsattı.



Bu noktaya Atatürk heykeli yapılacağını açıklayan Mansur Yavaş, şöyle konuştu:



'Maalesef 27 Aralık'a yetişmiyor ama ilk defa burada söylüyoruz. İnşallah 23 Nisan'a yetiştirmeye çalışacağız. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin önemli bir heykelini oraya yapıyoruz. Hem TBMM'ye hem bakanlıkların olduğu yerde en güzel bu heykelin yakışacağını düşünüyoruz. İnşallah bunu orada sergileyeceğiz.'









Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.