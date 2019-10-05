USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,25 - 6,26

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusu

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de final sorusunu doğru yanıtlayan Arda Ayten 1 milyon liranın sahibi oldu.

Televizyon / 05 Ekim 2019 Cumartesi 23:55
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusu

Popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda yeni sezona "merhaba" dedi.

Geçtiğimiz sezon yarışmacı koltuğunda oturan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Arda Ayten, 12. soruya kadar gelmişti. Yeni sezonda ise nefesler tutuldu ve 1 milyon liralık soru ekrana geldi. "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?" A) Vatan B) Kan C) Toprak D) Yurt. "Toprak" yanıtını veren Ayten, soruyu doğru cevapladı ve 1 milyon liranın sahibi oldu. Genç yarışmacının doğru yanıtı vermesiyle stüdyoda sevinç çığlıkları yankılandı.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Yarışma ProgramıKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiKim Milyoner Olmak İsterİstiklal


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı