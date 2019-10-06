İstanbul'da metrobüs kazası

Halıcıoğlu'nda, durağa yanaşan metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Halıcıoğlu'nda, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.
Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü. Kaynak : AA