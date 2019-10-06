Erdoğan-Trump ile görüştü

Erdoğan, Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İki lider Kasım ayında Washington'da görüşecek.



Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.



GÜVENLİ BÖLGE KONUSU



Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.



Sayın Cumhurbaşkanımız, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etmişlerdir.



'HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK'



Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan ülkemizin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulanmıştır. '