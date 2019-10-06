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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden özür paylaşımı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi nedeniyle özür diledi.

Dünya / 06 Ekim 2019 Pazar 17:20
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden özür paylaşımı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenilmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet’in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadesi yer aldı.

ABD Büyükelçiliğinin yanlışlıkla beğendiğini açıkladığı FETÖ firarisi Babahan'ın paylaşımında, "MHP Lideri Devlet Bahçelisiz bir siyaset dönemi" vurgusu yer alıyor.

Twitter


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