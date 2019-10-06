ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Büyükelçiliği'nin, resmi Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımını beğenmesi nedeniyle ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Aksoy, ABD Büyükelçi Maslahatgüzarı'na, büyükelçiliğin paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunmasının istendiğini kaydetti.





Kaynak : İHA

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