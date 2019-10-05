USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,25 - 6,26

Kırmızı ve gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.

Güncel / 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:25
Kırmızı ve gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

İnceleme sonucu teröristlerden birinin, aranan teröristler arasında 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan sözde Dersim saha sorumlusu 'Çiçek Kurtalan' kod adlı Ayten Ene, diğer teröristin de 300 bin lira ödülle gri listede bulunan 'Dilgeş' kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

MehdiDersimİl Jandarma KomutanlığıMilli İstihbarat TeşkilatıTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı