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Elektrikli bisiklete dudak uçuklatan ceza!

Denizli’de trafik polisleri tarafından motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik birçok noktada yapılan uygulamalarda idari para cezaları kesildi. Ekipler Los Angeles’dan getirilen ve plakası takılmayan elektrikli bisiklete ise sürücüsünün ehliyeti de olmayınca da toplamda 7 bin 200 lira para cezası kesildi.

3. Sayfa / 04 Ekim 2019 Cuma 18:27
Elektrikli bisiklete dudak uçuklatan ceza!
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Trafik polislerinin kentte birçok noktada yaptığı denetimlerde ve araç girişinin yasak olduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yaklaşık 35 otomobil, ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisiklete para cezası kesildi. Los Angeles’dan getirilen elektrikli bisiklete ise iki katı ceza kesildi. Elektrikli bisikletin değerinin ise 3 bin 600 TL olduğu öğrenildi. Elektrikli bisiklet sürücüsüne plakasız, ehliyetsiz ve araç girişi yasak alana girmekten kesilen para cezası ise 7 bin 200 TL oldu. Araç trafiğine kapalı olan bulvara giren otomobil ve ticari araçlara ve kasksız motosiklet sürücülerine 108 lira idari para cezası kesildi.

Hakkında cezai işlem uygulanan ismini vermek istemeyen sürücü kaldırımdan geçtiği için ceza yediğini belirterek “Karşı kaldırımdan buraya geçtim, 200 lira ceza yedim. Kaldırımdan kaldırıma yani 200 lira çok para. Kabak bizim başımıza patladı” dedi.

Kaynak : İHA

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