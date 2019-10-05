USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,25 - 6,26

2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Hatay’da 2 askerin şehit düştüğü 5 askerin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Güncel / 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:48
2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Video için tıklayın

Belen ilçesi Derekuyu mevkisinde operasyon için yola çıkan Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir başka askeri aracın kamerasından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, askeri araç geri manevra yaparken 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Görüntülerde, virajı dönmeye çalışan askeri aracın direksiyonu toparlamak için geri gelmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. 2 gün önce meydana gelen kazada, Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin şehit düşerken, 5 askerde yaralanmıştı.









Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

ŞehitUzman ÇavuşAskeri AraçJandarma


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı