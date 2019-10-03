Uyuşturucu bağımlısı gence kulak verin!

Gaziantep’te uyuşturucu bağımlısı olan 25 yaşındaki İsmail A., madde bağımlılığından kurtulmak istiyor. Uyuşturucudan kurtulmaya karar veren İsmail A., uyuşturucuya 7 yıl önce arkadaş ortamında başladığını söyleyerek, devletten destek istedi. Uyuşturucunun hiçbir soruna çare olmadığını ve madde kullanımına başladığı için pişman olduğunu belirten genç, uzatılacak yardım elini bekliyor.



“Uyuşturucunun pençesinden kurtulmak istiyorum”



Eski sağlığına kavuşmak istediğini anlatan İsmail A. artık damarlarının çekilmeye başladığını belirterek, "Eroin bağımlısıyım. 7 yıldır eroin kullanıyorum. Son 1 yıldır uyuşturucuyu damardan almaya başladım. Damarlarım çekilmeye başladı.



Bu maddeden artık kurtulmak istiyorum ama maddi imkanlardan dolayı bu çukurdan bir türlü çıkamıyorum. Birileri bir el uzatmadığı sürece de bu çukurdan çıkamayacağım. Ailemin imkanı yok, akrabalarım benden bıkmış durumda. Krizdeyken, evin eşyalarını götürüp satıyorum. Annem bana dayanamıyor artık. Bir an önce bu maddeden kurtulmak istiyorum. Uyuşturucunun pençesinden kurtulmak istiyorum” dedi.



“Arkadaş ortamında uyuşturucu bağımlısı oldum”



Uyuşturucuyu arkadaş ortamında kullandığını ve kullandıkça da bağımlı olduğunu ifade eden İsmail A., “Bekar evimiz vardı. Arkadaşlar gelir giderdi. Önce esrar içerdik, sonra bunu çoğaltmaya başladık. Arkadaşlar getirirdi. İçmeye devam edince bağımlı oldum. Bağımlı olmam derdim ama olmuşuz işte. Sonraları krizlerine girmeye başladık. Ondan sonra da bir türlü bırakamadık. Arkadaş ortamından dolayı uyuşturucu bağımlısı oldum” diye konuştu.



“Uyuşturucu satıcıları, içicileri kullanıyor”



Uyuşturucu satıcılarının bağımlıları ‘torbacı’ olarak kullandığını dile getiren İsmail A., “Gaziantep’te Vatan Mahallesi var. Maddeye buradan ulaşabiliyorum. Diyebilirim ki bu mahallede herkes bu işi yapıyor. O semt, bu iş üzerine kurulmuş şekilde. Artık içicileri kullanmaya başlamışlar. Kendileri hapis yatmamak için, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarını kullanıyorlar. Maddeyi kullananlar krize girmemek için torbacılık yapıyor” dedi.



“Krizdeyken gözüm hiçbir şeyi görmüyor”



Krizdeyken gözlerinin hiçbir şeyi görmediğini kaydeden İsmail A., evin eşyalarını satmaya başladığını söyleyerek, “Plazma televizyonumuz vardı, telefonlarımız vardı bunları sattım. Kendi çeyizlerime kadar satıp madde aldım. Daha önce işim vardı. Krize girince işe gidememeye başladım. İş yerimde sevilmeme rağmen bir yere kadar tahammül edebildiler. İş yerimden ayrılmak zorunda kaldım. Bana birilerinin destek olmasını istiyorum. Uyuşturucuya başladığım için çok pişmanım. Kurtulmak istiyorum bu maddeden” şeklinde konuştu.



“Kimse bu illete yaklaşmasın”



Uyuşturucunun çare olmadığını ve uyuşturucu illetinden uzak durulması gerektiğini söyleyen madde bağımlısı genç, “Annem üzülüyor, her gün ağlıyor. Anneme dayanamıyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Sağlığıma kavuşup, çalışıp, ailemi kimseye muhtaç etmek istemiyorum. Annem gidip komşulardan para istiyor bu çok zoruma gidiyor. Elimden bir şey gelmiyor. Ben krize girdiğimde annem komşulardan gidip para buluyor. Kimse bu illete yaklaşmasın” ifadelerini kullandı.



“Çocuğumun kurtulmasını istiyorum”



Uyuşturucu bağımlısı İsmail A.’nın annesi Emine A., oğlunun madde bağımlılığından kurtulması için yardım talebinde bulunarak, “Ben çocuğumun kurtulmasını istiyorum. Allah’tan başka benim kimsem yok, el atanım yok. Bir hayır sahibi benim çocuğumu kurtarırsa hayrında kalır. Benim tek dileğim bu çocuğumun kurtulmasını istiyorum. Rabbimden tek dileğim çocuğumu bu pislikten arındırsın. Beni dinleyen tüm yetkililerden yardım bekliyorum. Oğluma el uzatılmasını istiyorum. Allah rızası için. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlarımız bize oğluma yardımcı olsunlar. Oğlum bu illetten kurtulmak istiyor. Oğluma yardımcı olsunlar” diye konuştu.



Kaynak : İHA

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